Het StamCafé is bedoeld voor bier & lachen. En hoe mooi komt dat samen in die slapstick column in de Vlaamse subsidiespons Volkskrant van Jan Kuitenbrouwer, over het gebruik van het woord "staatsomroep" door keurig-fatsoenlijke media, alsook Ome Wierd, Ome Joost & Tante Bel.

Kijk maar waar je het woord het meest tegenkomt: op Geen Stijl, in De Telegraaf, in Elsevier. Bij radicaal-rechtse scribenten als Wierd Duk en Joost Niemöller en politici als Geert Wilders, Thierry Baudet, en Annabel Nanninga. En in tegenstelling tot wat je zou verwachten hebben zij er geen goed woord voor over. Zij háten die staatsomroep! In hun ogen is de Nederlandse staatsomroep een verderfelijk orgaan dat zo snel mogelijk dient te worden afgeschaft. Zij pleiten hier al jaren voor. Opdoeken dat zooitje!

Volgens Kuitenbrouwer mag je geen staatsomroep zeggen want de NPO is een rechts bolwerk. Want WNL, EO, Powned & AVROTROS zijn allemaal onderafdelingen van de VVD. En dan moet Ongehoord Nederland nog beginnen! Welnu Jan Joker. De VVD is allang niet meer rechts, en het Mediapark is een verstikkende D66-goelag die Omroept voor De Staat. Dat heeft de weledele heer Bosma onlangs nog prima uitgelegd.

Een Kuitenbrouwer is trouwens een brouwer die bier zonder hop brouwt. Beetje een loser, een prutser, iemand die boekjes over taal maakt.

Er mag ook niets meer

Iedereen verzopen. Maar wel gelachen

Is wel zo

Lava-fontein van 600 meter hoog (!)