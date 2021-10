Het was me de dag wel weer.

Steeds vaker krijg ik het gevoel in een toneelstuk terecht te zijn gekomen, een slechte versie van de Matrix, waar de overgrote meerderheid volledig krankjorum is en een kleine groep mensen over is gebleven die het systeem vlot moeten blijven houden.

Zoals ik al in een van de laatste topics schreef, ons huidige politieke bestel is volledig overgenomen door een HBO/wo elite. Er is niet langer sprake van een volks- vertegenwoordiging, maar een volks- verlakking.

Zoals het op bijvoorbeeld de VPRO al werd geschreven (een je hoeft het niet altijd eens te zijn met de VPRO), er moeten hoognodig MBO-ers in de tweede kamer. Ik wil daar aan toe voegen: een heleboel!

Wie zou er mee willen denken over een ware partij voor de Nederlanders? En met HBO is niet erg, als je maar met je poten in de klei hebt gelopen, tot je ellebogen in de stront hebt gestaan, weet waar het over gaat als een 'arrebeider' zijn beklag komt doen omdat je verdomme zelf een paar jaar op zijn of haar plek heb motten buffelen.

Een groep mensen met 'boerenlullen' verstand die voor hun vakgebied hun mond durven opentrekken en de overgekwalificeerde managers lik op stuk geven. Die weten dat de werkende Nederlander het enige kapitaal is dat we uiteindelijk nog hebben en dat dat in een recordtempo aan het afkalven is. Dat heel veel hooggeplaatste ambtenaren met hun grote gevolgen, aan het eind van de dag voor een veel te hoog salaris alleen maar lucht verplaatst hebben maar nul komma niks geproduceerd. Dat de bubbel waar we momenteel in leven héél groot is geworden en er maar een klein prikje nodig is om die te laten klappen, waarbij nota bene de veroorzakers de minste klappen gaan krijgen.

Mensen die vooral vanuit hun vak plaats nemen in een Nederlands bestuursorgaan, omdat die juist vanuit hun achtergrond een goed onderbouwde, doorwrochte visie op hun vak hebben. Een docent voor onderwijs, een boekhouder voor economie.

En natuurlijk, gaten zijn overal in te schieten, maar wat er momenteel zit is het schieten niet eens meer waard.