Etterbakje is zo geschrokken.....

Etterbakje heeft het slachtoffer in "hulpeloze toestand achtergelaten" en geen hulp verleend.

Wat iemand in een hulpeloze toestand niet helpen, inhoudt, is vastgelegd in artikel 450 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: ‘’Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.’’

Wat betekent dit?

Het gaat hier om een overtreding en geen misdrijf.

Het uitgangspunt van de wet is dat etterbakje strafbaar is wanneer hij iemand in ogenblikkelijk levensgevaar, niet te hulp schiet.

Die persoon moet uiteindelijk zijn overleden.

Alleen in dit geval kan het niet te hulp komen namelijk strafbaar gesteld worden. Het is hierbij niet belangrijk of het slachtoffer is overleden omdat etterbakje het slachtoffer niet geholpen heeft.

U bent alleen strafbaar als u nalaat te helpen, terwijl u dit had kunnen doen zonder uzelf of anderen daarmee in gevaar te brengen. Mocht er aan het bieden van hulp wel gevaar hebben bestaan, is het etterbakje niet strafbaar.