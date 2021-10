Terwijl u lag te pitten had een meneer een vervelende nacht langs de A50 bij Epe. Hij schoot bij een afrit met een rotvaart van de snelweg en belandde volledig in de prak in het bos naast de snelweg. De brandweer van Vaassen en Apeldoorn probeerde 'm met man en macht uit de auto te frunniken, maar hij zat zo klem dat er een team van medisch specialisten werd ingevlogen om ter plekke een amputatie uit te voeren. Dat is vandaag nog eens kut wakker worden! In de auto lach een cilinder gas. Het is niet bekend of de man tijdens het rijden aan de ballonnetjes zat te lurken, maar hoe dan ook een aanbeveling van algemeen nut: autorijden en lachgas gebruiken, doe maar gewoon niet.

UPDATE: Slachtoffer is een 33-jarige man uit Zwolle. Hij is een been kwijt.