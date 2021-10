Diversiteit is leuk maar niemand wil het echt. Diversiteit is vooral een probleem voor opleiding en maatschappelijke betrokkenheid. Ik woon in Laren en we hebben best wat diversiteit in de straat qua kleurtjes en geurtjes. Maar het opleidingsniveau en mentaliteit is wel iets wat aardig overeen komt. Het is dus niet alleen kleur maar ook vooral hoe je je in het leven plaatst.