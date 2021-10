Als het einde komt, komt het dan op ons af als een moordlustig roofdier?

Als een vreemde ziekte die aanspoelt op het strand, een dolk uit de schaduw, een kosmisch verdriet dat alle begrip te boven gaat?

Alle goeden worden neergeslagen door kwaad van buitenaf, tegen het geloof in.

Een oproer in de straten, een reusachtig beest dat bergen in zwarte gaten verandert.

Fictie!

Nee, niets van dat alles. Wat denk je wel?

De realiteit heeft een veel doffere rand.

Ze kregen de baan toen ze kwamen naar De Stad, waarom laten we ze niet de kost verdienen?

Vul het formulier in, download de app, plaats je gezicht in de scanner.

In hun flodderige uniformen zien ze er zo leuk uit.

Tatoeages van hun kinderen, zo cool, zo leuk.

Deze keer zijn ze nog voorzichtig.

De volgende keer zal anders zijn...



Protomartyr - Processed By The Boys (2020)

▶ www.youtube.com/watch?v=yBQy_S_k-qg&a...