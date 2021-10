En dan schakelen we nu LIVE over naar het hof in Den Bosch, alwaar de rechter gaat luisteren wat Humeyramolenaar en gestoorde gek Bekir Eraslan te vertellen heeft over Nicky Verstappen-moordenaar Jos Brech. Bekir en Brech konden het goed vinden op de gevangenisafdeling voor superidioten, zo kletsten ze ook over de zaak-Verstappen, en nu zou Bekir wel een voor Brech 'zeer belastende verklaring' af willen leggen. Het is alleen de vraag in hoeverre en waarom je zo'n rechtsstaathatende voldebiel als Bekir Eraslan zou moeten geloven, maar goed, daarom zitten wij ook niet op de stoel van de D66-rechter. De familie Verstappen zit in de zaal, bijgestaan door Peter R. Royce de Vries, en wie ook in de zaal zit is Teletwitteraar Saskia Belleman, na de klik.

UPDATE 11.45 uur - Hof is nog steeds bezig met het horen van dna-deskundige Ate Kloosterman