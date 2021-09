Dus wij dachten dat die verklaring van Jos Brech over dat hij het lichaam van Nicky Verstappen alleen maar zag liggen en heeft 'gefatsoeneerd' het raarste verhaal in deze rechtszaak was, maar vandaag toept het OM over. Op de eerste dag van het hoger beroep (Brech werd eerder veroordeeld tot 12,5 jaar) wordt een getuigenis van de totale gek Bekir Eraslan (die in juni werd veroordeeld voor de brute moord op Humeyra) opgevoerd. Ja dat leest u goed. De veroordeelde dader van de geruchtmakende moord op het 16-jarige meisje Humeyra is nu getuige in de geruchtmakende zak over de moord op het 11-jarige jongetje Nicky Verstappen. Bekir zou tijdens het babbelen met Brech in de bajes een bekentenis gehoord hebben. Tja. Je hoeft geen Gerald Roethof te heten om de verdedigingslijn te verzinnen dat een zwakbegaafde liegende moordenaar nou niet bepaald de betrouwbaarste getuige ooit is. En als je toevallig wel Gerald Roethof heet dan kun je dat helemaal als verdedigingslijn kiezen, en dat is dan ook precies wat Roethof op dit moment aan het doen is. Tante Saskia is erbij, na de breek

Huh wat wat

Wat?