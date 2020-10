:

Kansen schatten is ook natte vingerwerk. Edoch een afschatting is best te maken. In theorie kan alles op toeval berusten, ook als jij met een bebloed mes in je handen wordt aangetroffen naast een vers slachtoffer. Maar de kans dat dit zo is, wordt als zo onwaarschijnlijk beoordeeld dat je veroordeeld zal worden, helemaal als je eerder blijkt hebt gegeven van geweldsgebruik op dezelfde manier.

Toeval is waarop Jos zich beroept. Dat vereist dan wel een heel heldere verklaring van Jos zelf, want zijn DNA komt niet zomaar in het onderbroekje van een 11 jarig jochie waaien. Tot nog toe weigert hij een plausibele verklaring te geven, wat hij beweert kan niet waar zijn.