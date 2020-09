LIVE, in de rechtbank van Maastricht, (de mogelijke) kindermisbruiker en (de mogelijke) kindermoordenaar Jos 'ik heb het niet gedaan' Brech, de misbruiker en moordenaar van Nicky Verstappen. Als je dna heel toevallig op het onderbroekje van een later dood aangetroffen jongen waait en je maanden onvindbaar bent als de politie je wil spreken, heb je wel wat uit te leggen. Dat doet Brech niet en dan weet je het al wel. Heel Nederland, en vooral de arme, arme ouders en familie van Nicky, wacht in spanning af of Brech het stilzwijgen ein-de-lijk doorbreekt met zijn malle aankondigingen als 'ik praat wel als de tijd rijp is' en dat gelul over die verklaring in die kluis. Mocht uw bloed nou gaan koken op een lagere temperatuur dan de gebruikelijke 100 graden, volg de rechtszaak dan vooral niet en klik dan NIET op 'Lees verder' voor de Tantetweets, want Gerald Roethof is de advocaat van dienst en hij is niet alleen een goede advocaat, hij is vooral een verschrikkelijke advocaat. Volgens Roethof komt Brech 'vandaag met een verklaring' en dat zou tijd worden, want of hij het nu gedaan heeft of niet, als je na een jarenlange marteling voor de familie nog steeds niet de ballen hebt openheid van zaken te geven ben je gewoon een totaal geschifte klootviool. Livetweets bij Tante Sas na de lees verder.

UPDATE: Daar was de verklaring. Nicky was al dood toen Jos Brech hem vond. "Ik heb gezocht naar ademhaling, gecheckt of er een hartslag was. Ik heb hem aangeraakt aan de kleding. Hij was overleden. Ik weet niet hoe lang ik op die plek heb gezeten. Ik wist niet wat ik moest doen."