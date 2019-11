Jos Brech, de man wiens dna via een ongelooflijke speling van het lot pardoes op het onderbroekje van de vermoorde Nicky Verstappen was gewaaid, zegt op een regiezitting in Maastricht dat hij Nicky Verstappen niet heeft ontvoerd, niet heeft misbruikt en niet heeft vermoord. Een piepkleine overwinning mogen Brech en zijn verschrikkelijke (maar fair is fair ook verschrikkelijk goede) advocaat Gerald 'wegmisbruiker' Roethof alvast noteren: moord vervalt in de tenlastelegging en dat wordt gekwalificeerde doodslag. Voorts wordt Brech aangepakt voor seksueel misbruik, vrijheidsberoving en bezit kinderporno. Brech heeft een geschreven verklaring die hij als 'troef' bewaart in de kluis van Roethoef en naast zijn gesproken ontkenning houdt-ie zijn bek, want dat is wat moordende kinderprikkers doen tegenover compleet gebroken ouders die al tig jaar hopen op duidelijkheid. Die houden heel stoer hun bek. Rest ons te vermelden dat Jos Brech een lul is en HUP totale eindbaas Peter R. de Vries. Raar topic zo, dit.