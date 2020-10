Voorafgaand aan de vorige zittingsdag in de zaak rond Nicky Verstappen ontvingen we een stukje huisvlijt van een reaguurder die doet aan detectivedingen [NAW bekend], voornamelijk over de pisplek van Jos Brech. Inmiddels is weer wat meer duidelijk geworden over de precieze positie van die pisvlek. Nu is onze reaguurder alvast effe naar de Brunssummerheide gereden om de boel zelf eens na te meten - net als het OM, dat vandaag aanvullend beeld- en videomateriaal aan het dossier zal toevoegen om het verhaal van Brech te weerleggen. Reaguurder heeft een dossier samengesteld en mailt (onder meer) onderstaande tekst, samen met zichtlijnen (PDF, 2MB en nog een PDF) en foto's (na de klik):

"Of Jos B. nu op het hoger gelegen fietspad heeft staan plassen, naast de dikke eik zoals hij het zei, of aan de lager gelegen bosrand, er blijft te allen tijde een dode hoek door de aanwezigheid van het tarweveld. Jos B. kan nooit iets hebben zien liggen op het zandpad, niets ter hoogte van het gaaswerk en niets in het hele sparrenbos. Jos B. moet maar eens gaan vertellen wat dan zijn aandacht trok om uit gewoonlijke nieuwsgierigheid vanaf het het bosperceel de oversteek door het tarwe te maken."

Reaguurder ontmoette in de omgeving mensen die een dag na het vinden van Nicky plaats delict passeerden. "Er stonden toen naast het fietspad maar een paar eiken. Ik geloofde mijn ogen niet. Er was een auto tussen de eiken doorgereden, dwars door het tarweveld richting het sparrenbos." Reaguurder: "Zou Jos B. nogmaals zijn teruggefietst (...) en zelf ook hebben gezien dat er een auto dwars door het tarweveld naar de vindplaats van Nicky had gereden? (...) Zou Jos B. toen al hebben verzonnen en bedacht dat het kapotte graanspoor hem misschien ooit een alibi zou kunnen geven als hij gepakt zou worden? Dat hij zou zeggen dat hij vanaf het fietspad dwars door het graan is gelopen, maar die auto de sporen heeft vernield? Jos B. vergat dan echter een ding: de aanwezigheid van het graan en de hoogte ervan doen zijn verhaal naar de prullenbak verwijzen."

Het verleden spreekt in ieder geval niet in het voordeel van Brech: meneer heeft een afwijking in zijn kop en zodra hij in de buurt van jonge jongens komt krijgt hij kortsluiting. In 1984 (Wijlre) greep hij een jongen vast, probeerde hij de rits van de knul open te maken en trachtte hij zijn hand in de broek van het kind te wurmen. In 1985 (Wijnandsrade) greep hij jongens van 10 en 11 jaar hardhandig vast om hun geslachtsdeel te betasten. Het eerste incident kon Brech zich 'ineens' weer herinneren, dus het zijn vast niet de enige momenten dat hij over de schreef is gegaan. En dan mag nu uw kop door het tafelblad: na die gebeurtenissen, gewoon bekend bij de politie, werkte Brech nog bij Tienerwerk, bij scoutingverenigingen en als medewerker van een fokking peuterspeelzaal. Op die peuterspeelzaal zat hij in het jaar 2002 aan een meisje van 3. Toen de ouders aan de bel trokken, vluchtte Brech snel naar Polen. Enfin, wie zou in 1998 toch de dader geweest zijn? Meer pics na de klik, livetweets Tante Sas helemaal onderaan.

Uitzicht vanaf 'de' plasboom - 2020

Foto 1 - hoogte tarwe 1998

Foto 2 (zie kaart bovenaan voor plekken)

Foto 3 - 1998

Foto 3 - 2020

Foto 4 - zonder de tarwe

Uitzicht vanaf de vindplaats - 2020