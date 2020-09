U kon gisteren in de zaak van Nicky Verstappen volgen hoe de veroordeelde kindermisbruiker Jos Brech als een kleine kleuter huilie huilie zat te doen omdat het voor hem ook allemaal niet makkelijk was. Smeerbeertje Brech kwam na 22 jaar heel stoer z'n bek houden in ieder geval met een summiere verklaring: hij ging effe pissen en zag pardoes een dode jongen liggen. Die verklaring is heel leuk bedacht maar dat gelooft natuurlijk niemand meer; zo zette Peter R. de Vries bij Boulevard vraagtekens bij de zichtlijnen van Brech op het lichaam: "Ik vraag mij heel sterk af of je vanaf de plek waar hij een plas ging doen, hij het lichaam had kunnen zien. Het roept veel meer vragen op dan dat het antwoorden geeft."

Nu kregen wij in de mail een stukje huisvlijt van een reaguurder die de zaak 'al heel lang volgt'. De foto bovenaan het topic (opklikken voor groot) geeft ook diens twijfels weer over dat pisverhaal: Brech stond veel verder weg van het lichaam van Nicky dan hij zelf beweert, en ook nog eens met een gebroken zichtlijn. "Rechts stond het graan al een meter hoog en het zicht op de voorkant van het dennenveldje werd beperkt door 5 meter hoog groen. Jos moet dus vrijwel loodrecht op het zandgedeelte hebben moeten kijken en dan vervolgens linksaf in de dennenbosjes Nicky hebben moeten zien liggen."

En later, na de uitzending van OP1, nog een mail van dezelfde reaguurder, met de volgende foto's: "Nicky is dus overduidelijk gevonden in de dennenbosjes, achter een gaaswerk. Je ziet hier iemand over een hekwerk klimmen om blijkbaar bij Nicky te kunnen komen. Je ziet nu ook duidelijk het hoge graan en de afstand tot de bomenrij in de verte waar het fietspad aan ligt. In het verlengde van de dennenbosjes zou Jos B. dus ergens hebben staan te piesen en zou hij Nicky hebben zien liggen."

En vanochtend vroeg, kennelijk na een nachtje doorhalen, een DERDE MAIL. "Deze morgen vond ik bewijs van de groene haag die het zicht ontneemt op de politiemensen die bezig zijn bij de vindplaats. Ik dacht eerst nog dat het misschien een door de politie zelf geplaatst camouflagenet was o.i.d. maar nu blijkt dat het gewoon een reeds aanwezige groene haag is. Misschien een bramenstruik o.i.d. Nu staat onomstotelijk vast dat Jos. B. nooit en te nimmer vanaf het fietspad iets heeft kunnen zien liggen daar waar Nicky uiteindelijk is gevonden."

Nu is er natuurlijk een schouw gedaan op de plaats delict en als Brech bij die schouw ook al heeft verteld dat hij heeft staan pissen (en dat heeft hij niet gedaan) kon de rechter toen ook al zien dat-ie uit zijn nek lult. Van huisvlijt worden we altijd blij en als het ook maar een klein beetje kan helpen om de dader achter de tralies te krijgen: bij dezen, @rechter. Dag 2 van de rechtszaak na de klik bij Sassefras.