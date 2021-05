Er komt een hoger beroep in een van de lachwekkendste rechterlijke dwalingen OOIT in Nederland: de zaak tegen Bekir Eraslan, het totaal zwakzinnige halfje die de zestienjarige Hümeyra met voorbedachte rade overhoop schoot, en toen de klus al was geklaard voor de zekerheid nog wat kogels in haar achterhoofd joeg. Bekir kreeg een fopstrafje, 14 jaar, wegens 'onvoldoende bewijs voor moord'. Nu lijkt 'moord' toch wel bewezen als iemand via appjes en foto's aankondigt iemand te gaan omleggen en dat later, op klaarlichte dag, daadwerkelijk doet. Dat is zelfs geen moord, dat is een regelrechte executie. Nu roept de zus van Hümeyra in het licht van het naderende hoger beroep op dat de rechter maar eens 'met gevoel' moet kijken. Nou meid, het is hartverscheurend. Maar die blunderfaal en die dramatische uitspraak in de zaak van de neergeschoten Bas van Wijk heeft ons maar weer eens geleerd dat 'gevoel' bij de meeste mensen die 's nachts gillend klaarkomen van een vormfout geen herkenbare beleving is. Maar laten we het hopen. Op 'gevoel'. Dat het recht zal zegevieren.