:

Dat bericht doet me beseffen dat alle niet-moslims in NL vogelvrij zijn door zulke uitspraken. Lees: acculturatie-stoornissen.



Stel, op een dag loop ik over straat. Ineens, uit het niets, word ik neergestoken. Door een Syriër of zo.



Dan is dat ik ben neergestoken mijn eigen schuld!?!

Want; de dader heeft "acculturatieproblemen" Dat wil zeggen dat hij zo "wantrouwend" en "agressiever" werd, dat hij mij wel móest neersteken, en dat is allemaal de schuld van onze, voor hem, "nieuwe cultuur".

Lees nog maar eens..

"Hij worstelt met zogenoemde acculturatieproblemen. Dat wil zeggen: psychische problematiek in combinatie met aanpassingsmoeilijkheden in een nieuwe cultuur. Daardoor is hij wantrouwend en wordt hij steeds agressiever. "