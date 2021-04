@Red shirt | 19-04-21 | 12:46: Kennelijk ben je zelf niet al te snugger, zelfs voor een trol, want anders zou je wel weten dat een beetje advokaat alles uit de kast zal halen wat in het belang van de client kan dienen. In het verleden is "laag IQ" wel degelijk, en meermaals ter sprake gekomen bij meerdere strafzaken. De verdediging wil ook wel eens met termen als "schaamtekultuur", whatever that may be, op de proppen komen. Een bespottelijke generalisatie, maar de bedoeling van dergelijke pleidooien is steeds om de aktieve participatie bij het plegen van het delict af te zwakken. "Verdachte kon er niets aan doen, want heeft nu eenmaal een laag IQ". Of "hij had geen andere keus, hij moest wel, want hij komt uit een schaamtekultuur".

Wanneer de rechtspraak zich gaat aanpassen aan de al dan niet achterliggende "kultuur" van de verdachte is het einde zoek. Het moet precies andersom zijn. Het wordt sowiso hoogste tijd om te kappen met dat 70-er jaren geitenwollensokken gepamper hier. Probleem is, dat er inmiddels duizenden gewapende Samirs rondlopen die de gangsta willen uithangen, voor wie een mensenleven kennelijk niets waard is. Maar ja, dat hebben jullie allemaal zelf gewild. Met je rap coaches en je hip hop gedoe.