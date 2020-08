Zeker weten that all lives niet even veel matteren. Zo simpel is het. Iedereen kan altijd wel keihard beweren dat dat zo is, maar even simpel gesteld:

- Je kan voor 1000 euro je vader, moeder, vrouw, man of kind redden.

- Je kan voor 1000 euro Hitler (of vul soortgelijks in) redden.

Zeg eens eerlijk, geven die levens evenveel? Iedereen die keihard altijd zit te roepen dat alle levens evenveel waard zijn zou er dus ook geen enkel probleem in zien om een willekeurige keuze tussen die twee te maken. Gewoon kop of munt. Alle levens zijn immers evenveel waard. Toch? Zo iemand zou daar geen minuut slaap over verliezen.