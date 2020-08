Gekwalificeerde doodslag in het Wetboek van Strafrecht:

Artikel 288

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Het OM moet dan wel bewijzen dat Samir de opzet had om Bas te doden. Als Samir zegt dat hij gericht had om armen en benen om Bas te intimideren, maar dat Bas per ongeluk op vitale plaatsen is geraakt en de rechter gelooft dat, dan is het al geen doodslag meer.

Als Samir (bij monde van zijn advocaat) zegt dat de woordenwisseling die eraan vooraf ging ertoe heeft bijgedragen dat de ruzie uit de hand liep en dat het stelen van het horloge meer een reactie was op de provocaties die de witte mannen richting de mensen van kleur deden en dat hij niet het oogmerk had om zich het horloge wederrechtelijk toe te eigenen, maar dat hij aanvankelijk de intentie had dit weer terug te geven nadat Bas zijn excuses had aangeboden dan is er ook in mindere mate sprake van diefstal.

Ik gok op 8 jaar cel, 1/3 gaat er vanaf dus na een jaar of 5 is Samir weer vrij man en heeft hij een grote status bij zijn matties.