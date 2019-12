Doodslag, een knipoog en 66 aaitjes over zijn bol wegens de mokerharde vuistslag van Rechtsstaat Nederland middenin zijn gezicht, dat kreeg Bekir Eraslan voor de regelrechte liquidatie van de arme Hümeyra (16), die al tijden werd geterroriseerd door dat zwakzinnige halfje. Aangezien we heel veel juridisch experts in de comments hebben zitten spreekt in drie fragmentjes tot u, via het AD, de zus van Hümeyra. Over de stalkende amoebe Bekir Eraslan, trots bezitter van een strafblad, die maar bezig bleef, dreigfoto's met wapens stuurde, een makker die door de laksheid van politie en justitie op vrije voeten bleef en na een huiveringwekkende moord de uitspraak 'doodslag' kreeg wegens 'onvoldoende bewijs voor moord'.

1. "Bekir had foto's gestuurd, video's, sms'jes: ik ga jou op een dag doodmaken. Hij boog over haar heen en schoot nog een paar keer door haar achterhoofd. Dat is gewoon moord, klaar."

2. "Ik zat rustig te luisteren. Ik hoorde de rechter zeggen dat hij een gevaar is voor de buitenwereld en dit en dat, dus ik dacht: alles gaat goed. En ineens begon mijn neef te schreeuwen. En toen drong tot mij door: doodslag in plaats van moord. Daarna weet ik niet meer wat ik heb gedaan."

3. "Wij krijgen Humeyra niet terug. Minister Grapperhaus is hier geweest. Hij zei dat ie het erg vond. We hebben geluisterd. Ik vond er niks van. Niemand hoeft sorry te zeggen. Vórig jaar hadden we de politie nodig, of ministers, of Veilig Thuis, maar nou niet meer, hoor. Nu hebben we er niks meer aan."