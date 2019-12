Totale weggooier Bekir Eraslan, misschien wel de meest krankzinnige debiel die ooit voet op Nederlandse bodem heeft gezet. Executeerde de zestienjarige Hümeyra door haar van dichtbij door het hoofd te schieten. Eis van het OM voor deze bizarre moordpartij was twintig jaar cel en dát is al een lullenstraf van heb ik jou daar, in het kader van deurtje op slot & sleuteltje door de plee spoelen. Doet de rechter er nog een fraai schepje bovenop: de moord is geen moord wegens onvoldoende bewijs. Nou meneer de rechter, als een in koelen bloede geliquideerd meisje van zestien jaar onvoldoende bewijs is heb je er weinig kaas van gegeten. Familie is razend en die snappen we wel. We zullen onze opmerkingen over D66-rechters wel even voor ons houden maar fok dit hele systeem dan maar gewoon overdwars.