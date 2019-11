Hoppa. De zelfmedelijdende meisjesmoordenaar Bekir Eraslan krijgt als het aan het OM ligt een gevangenisstraf van 20 jaar met tbs. Dat is het minste wat de Nederlandse rechtsstaat voor de nabestaanden van Humeyra kan doen na het beschamende foutenfestival waarmee de instanties de moord mogelijk maakten. In januari beweerde Bekir nog dat hij ontzettend veel spijt had van de moord, maar daar was gisteren tijdens de rechtszitting verdomd weinig van te merken. Het is vooral ontzettend spijtig dat Bekir Eraslan bestaat.

UPDATE: Persbericht OM hierrr.