Om maar even met de sleutelkwoot in huis te vallen: "Wrang is wel dat zeven dagen voor de moord op Hümeyra nog is overwogen om E. te laten aanhouden door een arrestatieteam, omdat er foto’s van hem waren opgedoken met een vuurwapen. Onder andere omdat die foto’s niet recent genoeg waren en omdat E. juist toen het meisje minder lastig viel, zag de politie er toch vanaf." De destijds zestienjarige Humeyra Oz deed meermaals aangifte van stalking en bedreiging, maar de instanties registreerden het als 'eergerelateerd geweld' in plaats van als stalkingzaak, waardoor ze blijkbaar niet de acute aandacht kreeg die ze had moeten krijgen. Zelfs toen ze de politie liet zien dat complete verliezer Bekir Eraslan "veertig tot zelfs wel honderd keer per dag" belde, werd het niet als stalking geregistreerd. Daarbij ontdekte de inspectie dat tussen 8 mei en haar dood op 18 december "ruim 50 politiemedewerkers een rol gehad in deze zaak. Dit leidt tot een versnipperde aanpak van de stalking waarbij de risico’s voor Hümeyra onvoldoende in beeld komen. Dat heeft tot gevolg dat Hümeyra haar verhaal steeds opnieuw moet vertellen’ en zelfs ‘tegenstrijdige adviezen krijgt." De treurnis.

Update: OM reageert. "De dood van de 16-jarige Hümeyra heeft het OM geschokt. Dit had niet mogen gebeuren. Het verdriet van haar familie, vrienden, klasgenoten en naasten is onvoorstelbaar. Het OM leeft met hen mee."