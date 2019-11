Meisjesmolenaar Bekir Eraslan, maakte een slachtoffer, maar is toch vooral zelf slachtoffer. Slachtoffer van de racistische Nederlandse maatschappij, slachtoffer van de definitie van stalken, slachtoffer van zijn cokeverslaving, slachtoffer van Humeyra die zei dat ze achttien was in plaats van zestien, slachtoffer van zijn onderontwikkelde brein, slachtoffer van verklaringen van anderen want dat zijn allemaal leugens, slachtoffer van misverstanden, slachtoffer van de interpretaties van 'moord' en 'doodslag', slachtoffer van geweld op televisie, slachtoffer van schietspelletjes op de computer, slachtoffer van het Algemeen Dagblad, slachtoffer van iedereen in de omgeving van Humeyra, slachtoffer van zijn foute vriendje Mohammed Al-Mahdawi, slachtoffer van een conflict met een motorclub, slachtoffer van de pesterijen van de ex van Humeyra, slachtoffer van zijn slechte geheugen, slachtoffer van het systeem. Eigenlijk is Bekir gewoon best wel slachtoffer - vrijspraak s.v.p.

PS Minder minder minder van dit soort idioten graag.