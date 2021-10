In de serie 'nu ook al niet meer te betalen' met dingen die niet meer te betalen zijn, zoals benzine, bier, gas, diesel, gemeentelijke belastingen, voedsel, boodschappen, dagjes weg, campers, lp's, kinderopvang en honderdmiljoenduizend andere dingen, vandaag: PAPIER. Papier is niet meer te betalen. Want: energie om papier te maken is duur, zetmeel om papier te maken is duur, hout voor pallets is duur, containertransport is duur en de economie trekt aan en dat alles zorgt voor een vicieuze cirkel uit de hel, want dan zijn bijvoorbeeld kerstkaarten niet meer te betalen, en dan is het onmogelijk je oma fijne feestdagen te wensen. Nou ja, om de papierboeren te steunen zeggen we het abonnement op de krant wel op, dat scheelt weer een kwak. Nu alleen niet denken aan een scherp velletje A4 dat een papercut in je tong of op je neus maakt, want dan krijg je dat weer de hele dag niet uit je kop.