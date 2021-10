Hee. Er komen kennelijk verkiezingen aan. Want dit spotje werd vanmiddag op YouTube gedropt. In nog geen twee minuten legt Geert Willders uit wat er niet goed gaat in Nederland. Waarom u geen huis kunt krijgen, en waarom alle boodschappen maar duurder worden. Dat komt omdat de asielinstroom lachend op vakantie gaat (van uw vakantiegeld) naar Asielinstromië. Nieuw in de overigens bekende riedel van de heer Wilders is HET TRIBUNAAL, waar Rutte, Kaag en Klaver (en die hele bende) moeten verschijnen wegens het kapotmaken van Nederland. Na de break: een hartstikke somber Frontex-plaatje. Tot maandag, tot het nieuwe asielinstroomtopic!