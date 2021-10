Okee okee het is niet de echte Nobelprijs, maar de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel, en het is ook niet een Nederlandse Nederlander, maar een Nederlandse Amerikaan, en hij moet 'm bovendien delen met twee anderen, maar toch: WE HEBBEN DE NOBELPRIJS TE PAKKEN. U had natuurlijk weer eens geen idee, mij wij van Stijlloze Economische Redactie hebben het standaardwerk van Guido Imbens over [opzoeken] al jaren op de plank liggen en zijn het van harte eens met zijn stelling dat [nog invullen], al denken we wel dat [komt nog]. Maar nu eerst een rondvaart door de grachten voor professor Imbens! Huldiging op Paleis Ten Bosch met een koekje bij de koffie van de Koningin! Ontvangst in het Torentje! En natuurlijk een straatnaam in Amsterdam Almere! GUI-DO IMBENS, GUI-DO IMBENS, GUI-DO IMBENS, WE WORDEN KAM-PIOEN.

Kungredjoeleesjens frum Mark Roette out the Nezerlends!