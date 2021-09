Geachte personen. Hier spreekt de politie. In de NonBinair-buurt te Amsterdam (stadsdeel Regenboog) heeft zojuist een schietpartij plaatsgevonden bij de Abdelsalam Heijn-buurtsuper aan de Mohammed B-weg. Aantal slachtoffers is nog onbekend, en naar hun geaardheid wordt nog onderzoek gedaan door de geslachtsdelenrecherche. De daders (signalement niet nodig) zijn via de Robert Mikkelson-brug en het Taghi-plantsoen ontkomen naar de Boulevard George Floyd en waarschijnlijk op metrostation Desi Bouterse op metro 1863 gestapt richting de wijk Wereldgerechten in de Pedo-buurt. Volgens getuigen die werkzaam waren in het Vera Bergkamp-besnijdeniscentrum aan de Ellie Lustweg gaat het om vier personen op 1 scooter, die bovendien niet elektrisch was. Heeft u informatie dan kunt u (anoniem) bellen met 0800-1933. Namens burgemeester Femke Graanoogst en korpsleiding Samantha Lucas Akitalamoewebe bedankt.