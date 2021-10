Dat van 'ons gas' kun je er wel vanaf laten. In het kader van de privatisering, de grootste roof in de geschiedenis van 'ons' land, werden de gasvelden in Groningen en verre ommelanden voor een drol en 3 knikkers overgedaan aan Das Kapital en die verkocht de inhoud voor een prik aan hun dochters in verre, vooral zuidelijke, landen met eeuwigdurende leveringsverplichting waar de Staat der Nederlanden, 'wij' dus met de belatinentjs garant voor stond en nog steeds staat. 'Ons' gas is er dus niet voor ons maar voor de buitenlanden. Het gas dat bij ons de toko binnenkomt moeten we daarom heel duur kopen in weer andere buitenlanden.