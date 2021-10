China is een doodeng land met een doodenge regering die doodenge dingen doet en dat onze universiteiten gezellig samenwerken met doodenge Chinese onderzoekers die door de doodenge Chinese politie worden gefinancierd is doodeng. Alsof we niks geleerd hebben van de sukkels bij Urenco die Pakistan hun atoombom gaven, werken onze knappe koppen samen met lui die Oeigoeren opsluiten in kampen en advertenties inkopen bij NRC Handelsblad. Ondertussen bereikt ons het bericht dat de Chinezen in 2019 al een hoop PCR-testen hadden besteld maar we hebben geen idee hoe we dat nieuws moeten duiden omdat alles wat er in China gebeurt helemaal kapot wordt gecensureerd door de al eerder genoemde doodenge Chinese overheid. Grappig trouwens dat de universiteit die het meeste met de Chinezen collaboreert de Erasmus Universiteit in Rotterdam is. Werkte Marion Koopmans daar niet?