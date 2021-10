Ik ben er ook achter gekomen, dat alle privacy mogelijkheden die in Social media zit zoals messenger, whatsapp, ig, telegram etc, alles een wassen neus is. Als politie vraagt om toegang is er een achterdeur. Als je een app gebruikt zoals Signal dan zitten partijen zoals AIVD er al vol bovenop met gigantische datacenters de hele encryptie te kraken.

Het feit dat in de jaren 90, het eerste GSM netwerk van 64 bits afgezwakt moest worden door frankrijk naar 40 bits, zegt al genoeg. Anders zou het er niet inkomen. We worden al 30 jaar lang getapt en we staan er niet eens bij stil.

Mijn telefoon bevat zo'n beetje al mijn gegevens, contacten, de chats die ik voer, maar ook de locaties die ik bezoek, wie ik bel, wat ik correspondeer. Het moment dat mijn telefoon al email ophaalt zal er ongetwijfeld een tussenroute technisch mogelijk zijn dat als ik verdacht ben dat ze erbij kunnen.

Ik ben een half jaar gevolgd in een onderzoek door politie. Daar is eigenlijk, niks uitgekomen. Maar mijn privacy? Die is wel aangetast. Ze wisten tot in detail te vertellen aan een collega waar ik zat, wanneer ik in Nederland was geweest en zelfs m'n familie kwam ter sprake.

Ik besteed ook grof geld voor hardening van mijn servers die in Amsterdam staan. Ik heb er gewoon geen zin in dat daar een stukje overheid of politie afdeling nog verder in staat te neuzen. Heb niks te verbergen, maar betekend ook niet dat iedereen maar de voordeur in mag, toch?

Privacy bestaat niet meer. Ga er maar vanuit.