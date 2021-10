: Inderdaad, ik heb het al herhaaldelijk in de panelen hier gezegd: het overgrote deel van Nederland stemt niet op een partij maar op een persoon. Op Rutte omdat het zo'n "aimabele man" is. Op Jesse Klaver want zo'n "lieve jongen". Op Kaag want "powervrouw" (kots).

Een iets kleiner gedeelte stemt op een partij omdat ze "ergens voor staan": CDA voor de boeren (is allang niet meer), D66 voor het onderwijs (is allang niet meer), PvdA voor de burgers (is allang niet meer).

Een nog kleiner gedeelte verdiept zich echt in wat de partij wil (partijprogramma's op de website). Maar zelfs van die programma's komt uiteindelijk niet veel terecht want er moet een coalitie gevormd worden en daarvoor worden (flinke) concessies gedaan in het partijprogramma. Denk bijv. aan VVD die al jarenlang roept dat ze de immigratie gaan beperken maar ondanks dat al jarenlang tienduizenden asielzoekers probleemloos laten binnenstromen.

De politiek is compleet kapot en het overgrote deel van de stemmers is de dom om te poepen.