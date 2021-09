Ik kende een dakloze vrouw in Utrecht.

Ik zag haar bijna dagelijks in de coffeeshop.

Sjaan kwam uit Arnhem en had een giga kudtleven.

Verwijtbaar of niet, ze had een Kudtleven.

Ik gaf haar geregeld een kop koffie en een jointje, meestal viel ze daarna in slaap met d’r kop op de tafel.

Slapen deed ze normaal in het “snurkhuis”, maar dat kwam er vaak niet van, omdat de spulletje die ze had soms gejat werden.

Toen we uit de stad gingen verhuizen naar net buiten de stad en mijn coffeeshopbezoek over was, zag ik Sjaan niet meer.

Paar jaar later hoorde ik dat ze overleden was.

Eerste wat ik dacht : “misschien maar beter voor Sjaan”

En dan heb je van die mensen die uit het raam zitten te gluren om te zien of dat mens weer zit te poepen.

Gewoon wachten totdat..

En ja! Verdomme ze doet het. En dan de gemeente bellen en de krant.

Loop ‘r dan even naartoe en maak een praatje, misschien begrijp de situatie van die mevrouw wat beter.

Ik hoop dat ze de poep tegen de ramen gooit.