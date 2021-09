Knettergekke VVD D'66 CDA CU klimaat zeloten zonder mandaat .

"Demissionair kabinet haalt Timmermans links in: méér haast met klimaatplannen

Door ALEXANDER BAKKER EN MIKE MULLER

DEN HAAG/BRUSSEL - Het demissionaire kabinet haalt eurocommissaris Frans Timmermans links in nu er kritiek wordt geuit op zijn – vooral in Oost-Europa omstreden – klimaatplannen. Den Haag vindt zijn groene beleid voor auto’s en luchtvaart nog niet ambitieus genoeg.

Nieuwe auto’s

Zo stelt PvdA-prominent Timmermans voor om in 2035 een einde te maken aan de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet wil hier meer haast mee maken en gaat in Brussel lobbyen voor een verbod in 2030. Bovendien wil Den Haag voor die tijd strengere uitstootnormen voor wagens die rijden op benzine of diesel.

Ook op andere terreinen gaat Nederland de onderhandelingen in met een pleidooi voor meer klimaathaast. Den Haag wil bijvoorbeeld de vrijheid hebben om nationaal nog veel verder te kunnen gaan met de luchtvaartsector, met bijvoorbeeld de invoering van een CO2-plafond. „Door ambitieuze lidstaten deze ruimte te geven kan de EU in 2030 mogelijk meer dan 55 procent reductie realiseren”, zo valt te lezen in de eerste kabinetsreactie.

Hogere bijmengverplichting

Timmermans heeft voorgesteld om de uitstoot van de luchtvaart te verminderen door het bijmengen van biobrandstof te verplichten. In 2020 zou dat 5 procent moeten zijn. Dat is volgens Den Haag te weinig. Het kabinet vraagt zelfs om in Europese regelgeving de ruimte te krijgen om de nationale bijmengverplichting op te hogen naar 14 procent.

Daaraan zit een economisch haakje: de Nederlandse industrie wil graag een hogere Europese norm om een grotere afzetmarkt te creëren voor nieuwe (geplande) biokerosinefabrieken. In de scheepvaart pleit Den Haag voor een vergelijkbare ophoging van de klimaatambities.

Stijgende kosten huishoudens

Nederland lijkt verder niet langer dwars te willen liggen rond het plan om leveranciers van brandstoffen voor transport en verwarming van huizen te laten betalen voor CO2-uitstootrechten. Dit plan is een van de meest omstreden onderdelen uit het grote klimaatpakket van Timmermans. Nederland zegt nu ’open’ in de discussie te staan. Met name in Oost-Europa zijn EU-lidstaten bezorgd over stijgende kosten voor huishoudens. Bedrijven zullen de lasten immers doorberekenen aan consumenten.

Door de extreem hoge brandstofprijzen op dit moment wacht de eurocommissaris hier nog een pittig Europees debat. In verschillende lidstaten klinkt op dit moment de roep om extra maatregelen te nemen om de kosten te drukken. Voor Timmermans is het niet het beste moment om steun te krijgen voor een plan dat juist zorgt voor zwaardere lasten.

’Zware dobber’

De PvdA-prominent verwacht dat de onderhandelingen met de lidstaten ’een zware dobber’ gaan worden. Maar in een gesprek met de Nederlandse pers zegt hij dat die zorgen niet nodig zijn: „Als je dit slim gaat invoeren leg je de lasten bij de producent. Als de lasten verschuiven naar de consument kunnen overheden dit compenseren door bijvoorbeeld een verlaging van accijnzen of de btw.”

Den Haag lijkt met nieuwe lastenverzwaringen minder problemen te hebben. In de officiële eerste reactie op de plannen rept het kabinet vooral over extra aandacht voor ’kwetsbare groepen’.

Nederland is een van de eerste landen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op de plannen van Timmermans om de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie in 2030 met 55 procent te verlagen ten opzichte van 1990. Eerder was het doel ten minste 40 procent, maar mede dankzij de lobby van kabinet-Rutte III zijn de klimaatambities nog verder opgehoogd.

Kabinet wel kritisch over geld

Op bijna alle terreinen is het demissionaire kabinet overwegend positief. Op een belangrijk punt is men traditiegetrouw wel kritisch. Het gaat dan uiteraard over de centen. Timmermans wil van de opbrengst van CO2-uitstootrechten naar nieuwe Brusselse fondsen loodsen. De kans is groot dat ons geld voor een groot deel niet terugvloeit naar Nederland.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (Klimaat) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze ’nog veel vragen’ heeft over het financiële plaatje. De VVD-bewindsvrouw waarschuwt dat ons land volgend jaar bij onderhandelingen over het klimaatpakket ’terughoudend’ zal zijn rond het optuigen van nieuwe fondsen en het openbreken van de EU-begroting."

