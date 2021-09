Terwijl de PvdA het woord “bestaanszekerheid” uit hun missie schrapt omdat het geen lekkere pakkende campagneleus is, en vervangt door kolderieke marketingquatsch (.ppt), laat Pieter Omtzigt in de Balie zien dat je volwassen burgers ook gewoon als grote mensen kunt behandelen en hen een verhandeling over het sociaal contract, volkshuisvesting en - jawel - bestaanszekerheid kunt voorschotelen. Met cijfers en rekenvoorbeelden en zelfs Italiaanse fresco's uit de 14e eeuw.

Je moet er even voor gaan zitten maar dat is misschien wel precies wat de politiek mist: als een standpunt niet in fractiebreed gelijkgeschakelde soundbites van zorgvuldig afgestemde woorden past, wordt het onder de bus van de beeldvorming gegooid. "Inhoud" is alleen nog maar een door Kaag doodgeknuppeld woord en terwijl de formatiefarce zich dit weekend voortsleept in een lommerrijke Gooise bed & breakfast, lezen we vandaag dat 'tienduizenden sociale huurwoningen in slechte staat en soms rijp voor de sloop' zijn. Een onderwerp waar Omtzigt op vrijdagavond uitgebreid en in grote bezorgdheid bij stil stond. Niet om 'de markt' de schuld te geven, maar het beleid: de overheid heeft de sociale woningmarkt doodziek gemanaged en mede daarom de fundamenten onder bestaanszekerheid ondergraven.

We kennen, ook los van de kinderachtige kritieken van Thierry's kliekje, de bezwaren tegen Omtzigt. Heeft de recent vrijgemaakte CDA'er op alle vlakken de beste ideeën? Dat hoor je ons niet zeggen. Wat we wel verademend vinden, is dat hij geen grotesk pleidooi met megalomane vergezichten houdt over het klimaat, de globalisering of de EU, maar politiek terugbrengt tot kerntaken van de rijksoverheid aan de hand van de Allegorie van goed bestuur en slecht bestuur. Dat klinkt deftig maar het is gewoon een soort iedereen kan schilderen-tekening die laat zien wat voor vreselijke bende Mark er van gemaakt heeft.

Bovenaan de lezing van de heer Omtzigt, waarvan je hierrr de tekst kunt vinden. Na de breek nog de 'talkshow' na afloop (met professor Wim Voermans en Nibud-baas Arjan Vliegenthart) waar de NPO ook nog wat van kan leren maar goed wie houden we voor de gek. Wij voelen ons helemaal volwassen in ieder geval. Ook wel eens lekker?

