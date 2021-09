U mocht vandaag vroeg bier (t)anken, maar metzonder academisch kwartiertje moet u toch weer eventjes terug naar uw stoelen. Yoeri Albrecht stond tussen het stiekem zuipen met Femke Halsema door bovenop het dak van debatcentrum De Balie, met een schijnwerper met een grote 'O' tegen de wolken aan te ketsen, en plots was daar de Omtzigtman. De held die we in de Nederlandse politiek absoluut niet verdienen, maar wel de held die we nodig hebben.

"Pieter Omtzigt gaat in De Balie terug naar de uitgangspunten van regeringsbeleid, naar de verhouding tussen overheid en burger, die verstoord is geraakt. Die verhouding moet weer in balans gebracht worden door terug te keren naar de basis: het belang van goed bestuur en de noodzaak van een nieuw sociaal contract. Het is geen alomvattend verhaal over alle vraagstukken die er vandaag de dag spelen. Wel gaat Omtzigt in op een aantal kernthema’s waar hij de komende tijd concreet mee aan de slag wil gaan waaronder de bestaanszekerheid en het sociaal minimum, de volkshuisvesting en de rechtsstaat."

Ook aanwezig in De Balie: hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, Nibud-directeur Arjan '18.250' Vliegenthart en politicoloog Fatihya Abdi voor een gesprek over 'de staat van de Nederlandse rechtstaat, het inkomen van de Nederlandse burger en het verstoorde vertrouwen tussen die burger en de overheid'.



