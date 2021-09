Acht maanden geleden viel het kabinet voor ruim tien jaar aan ongekend onrecht. Er is een miljard gestolen bij tienduizenden ouders. Dan zou je denken dat er inmiddels betaald is.

Op 45.000 ouders zijn pas 45 zaken behandeld door de commissie werkelijke schade. Of in die 45 zaken ook correct behandeld is weten we nog niet... Acht maanden om 1 op de 1000 zaken af te doen. Dan ben je echt volledig impotent, incompetent en idioot.

Er zijn acuut 400.000 woningen nodig. Maar we bouwen niet omdat we een totaal onhaalbare stikstofnorm nastreven. De energietransitie loopt helemaal vast op een gebrek aan energieopslag en een gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Ellende die maar decennia geleden voorspeld werd door ingenieurs.

We hebben onderwijs dat weer op de rit mag, maar een gigantisch personeelstekort kent. Er worden miljarden ingepompt die in enkele jaren over de balk worden gegooid bij malafide parasitaire bureautjes.

We hebben een gezondheidszorg die af en toe de samenleving in lockdown gooit, en tegelijkertijd beperken we het aantal verpleegkundigen en artsen in opleiding. Daar importeert Nederland zorgpersoneel uit het buitenland, die braindrain maakt in het land van herkomst echt slachtoffers. Marokko heeft bijvoorbeeld een miljoen blinden omdat ze te weinig simpele staaroperaties doen. Zo`n operatie kost in Nederland minimaal € 635, maar kan daar NOG goedkoper. www.zorgkaartnederland.nl/aandoeninge...

D66 sluit inmiddels CDA en CU uit omdat ze graag op willen komen voor die paar mensen die uit het leven willen stappen. D66 laat liever de formatie klappen dan op een enkel punt water bij de wijn te doen. Sorry, maar voor die houding heb je 76 zetels nodig. Samenleven en elkaar gelijk behandelen betekent ook dat je nooit 100% je zin krijgt. Waarom is Dood66 belangrijker dan hun referendum, gekozen burgemeesterschap en andere democratische vernieuwingen?!?

PvdA en GroenLinks willen alleen samen door, anders maar gewoon niet regeren ofzo.

VVD doet zich voor als rechtse partij, regeert links en weigert te formeren met iedere andere rechtse partij.

CDA verloochende boeren en tienduizenden toeslagouders door Omtzigt niet vrij baan te geven. Door niet de grond te kussen waarop Omtzigt liep, pleegden ze politieke zelfmoord, en accepteerden ze de val van de rechtsstaat.

Verkiezingen.... NU