Eindelijk een stukje gerechtigheid. Waanzinnig wappie Danny Vonk krijgt een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor het doodbedreigen van Pieter Omtzigt. De 27-jarige was één van de complotdenkende doordrammers die de destijds net-niet lijsttrekker van het CDA op 20 augustus 2020 in Den Haag belaagden, om hem heen zwermden, hem aanraakten en hem beschuldigden van de meest bizarre wappietheorieën. Danny speelde zich extra in de kijker door "Vieze vuile kankerhond, ik zal je doodslaan mongool!" te roepen. Dat was niet moeilijk te bewijzen, want vanwege hun afkeur voor de mainstream media filmden de complotkakkerlakken alles zelf. Desondanks liet een rechter Danny eerder wegkomen met een volledig voorwaardelijke straf, maar gelukkig wist het Openbaar Ministerie er in hoger beroep toch nog tijd achter tralies uit te slepen. Want kritiek is prima, maar dit soort gestichtloze gekken hebben zichzelf ver buiten de discussie geroeptoeterd. Van de Omtzigtman blijf je af!