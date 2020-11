U kunt zich vast nog wel voor de geest halen dat Pieter Omtzigt - een van de beste Kamerleden die we hebben - in Den Haag werd geterroriseerd door een kletsje Chardonnay-verslaafde viswijven en een roedel gekken die door 5G-straling [nog uitzoeken of dit klopt, red.] hun gezond verstand hebben ingeleverd bij de balie. Zoals Pieter Baan Centrum-klant Danny Vonk uit Heerlen, die Omtzigt eerst 'kankerhond' toebeet en daarna de woordcombinatie 'ik zal je doodslaan, vieze kankermongool' bijeen scrabbelde. Danny is een b(r)oze burger: strafblad, taakstraffen, reclassering, drankprobleem, drugsverleden, GGZ-abonnement, de hele mikmak, en dat maakt in combinatie met 'elite', 'farmaceutische industrie', 'deepstate' en allemaal andere dingen waar Danny zelf ook niks van snapt een tikkend tijdbommetje. Voorafgaand aan z'n zaak heeft-ie ergens in een stripboek gelezen: "Ik word meteen al neergezet als de persoon die het gedaan heeft. Nog voordat ik door de rechter veroordeeld ben word ik al neergezet als de dader." Nou Danny. Jij verdient inderdaad geen straf. Want wat jij nodig hebt, is HULP.

Mugshot & aanhoudingsvideo na de breek

UPDATE: Geen celstraf, maar vier maanden voorwaardelijk voor Danny Vonk.