Dit stuk is een klaagzang. Wordt eens wakker.

De VS zit met tenminste 800 militaire bases overal ter wereld.

Dat zijn 800 militaire basis BUITEN het grondgebied van de VS.

De grote winnaars, beter gezegd profiteurs, van al die oorlogen zijn is de wapenindustrie:

S&P 500

Total return: 516.67 percent

Annualized return: 9.56 percent

$10,000 2001 stock purchase today: $61,613.06

Basket of Top Five Contractor Stocks

Total return: 872.94 percent

$10,000 2001 stock purchase ($2,000 of each stock) today: $97,294.80

Boeing

Total return: 974.97 percent

Annualized return: 12.67 percent

$10,000 2001 stock purchase today: $107,588.47

Board includes: Edmund P. Giambastiani Jr. (former vice chair, Joint Chiefs of Staff), Stayce D. Harris (former inspector general, Air Force), John M. Richardson (former navy chief of Naval Operations)

Raytheon

Total return: 331.49 percent

Annualized return: 7.62 percent

$10,000 2001 stock purchase today: $43,166.92

Board includes: Ellen Pawlikowski (retired Air Force general), James Winnefeld Jr. (retired Navy admiral), Robert Work (former deputy secretary of defense)

Lockheed Martin

Total return: 1,235.60 percent

Annualized return: 13.90 percent

$10,000 2001 stock purchase today: $133,559.21

Board includes: Bruce Carlson (retired Air Force general), Joseph Dunford Jr. (retired Marine Corps general)

General Dynamics

Total return: 625.37 percent

Annualized return: 10.46 percent

$10,000 2001 stock purchase today: $72,515.58

Board includes: Rudy deLeon (former deputy secretary of defense), Cecil Haney (retired Navy admiral), James Mattis (former secretary of defense and former Marine Corps general), Peter Wall (retired British general)

Northrop Grumman

Total return: 1,196.14 percent

Annualized return: 13.73 percent

$10,000 2001 stock purchase today: $129,644.84

Board includes: Gary Roughead (retired Navy admiral), Mark Welsh III (retired Air Force general)

All stock return calculations were made with the Dividend Channel’s DRIP calculator for the period from September 18, 2001 to August 15, 2021. They reflect returns gross of any taxes and fees and are not adjusted for inflation.

Irak staat niet op eigen benen. Er is nog steeds een bezettingsmacht.

De Amerikaanse ambassade in Bagdad is een fort. Een gewapende vesting van een bezettingsmacht. Irak heeft democratisch gestemd voor het vertrek van de VS. En Ze Gaan Niet. De VS beheert de olieopbrengsten van Irak. En daarmee hebben ze het land en de bevolking in een wurggreep.

Opvallend hoe ISIS iedere keer weer op komt, als de oorlog even niet wil vlotten of er sprake is van het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. In Syrië vecht de bevolking tegen en de VS en Israël (nog meer grondgebied en een sterke buur minder; verdeel en heers) en

Saoedi-Arabië. Daar steekt ISIS ook iedere keer de kop op, NADAT ze volgens Trump HELEMAAL verslagen waren.

De vluchtelingen komen hier OMDAT de VS en wij (partners in NATO; artikel 5) hun landen bombarderen, regime changen, sancties toepassen en militair binnenvallen. Zonder artikel 5 hadden we niet in MO gezeten. En volgens Trump, zit de VS uitsluitend in het MO vanwege .... Israël.

Zij hebben een hekel aan ons omdat wij vinden dat wij hen de wet mogen voorschrijven, onze liberale levenswijze aan hen op dwingen en hun levens ontwrichten en hun thuis bombarderen. En ze vervolgens onder financiële curatele plaatsen.

De Taliban hebben toegezegd Osama bin Laden aan de VS over te dragen, zodra de VS onomstotelijk bewijs van zijn schuld inzake 9/11 zouden overleggen. De VS (Bush) hebben dat meermaals categorisch van de hand gewezen.

Alle strijdtonelen binnen de 'war on terror" zijn georganiseerd.