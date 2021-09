Zouden die tollenaars van het CDA vandaag de partij gaan opheffen?

Nee, natuurlijk niet. Ze hebben zo'n rotsvast geloof in gggggggggristus én zichzelf dat ze menen de waarheid en wijsheid in pacht te hebben.

Het is best zielig om naar te kijken, naar een patiënt waarbij de palliatieve fase is aangebroken maar het zelf nog niet door heeft.