Liesbeth Spies presenteert op dit moment haar bevindingen over de rokende resten van het CDA, hierrrr is de livestream. Maar eigenlijk weten we alles al sinds uw GeenStijl een maand geleden de bom van 76 pagina's van Pieter Omtzigt integraal publiceerde. Want sindsdien hebben we nog geen enkele geloofwaardige weerlegging van de inhoud van die analyse gehoord: over miskleunende fractieleidersverkiezingen, dubieuze partijdonorsituaties, het sensibiliseren van waarheidsvinding in de toeslagenaffaire, de onwil om af te treden daarover en de manier waarop tegenmacht niet wordt getolereerd en naar een functie elders gefluistercampagne'd moet worden. En Wopke is er doodleuk zelf niet bij vandaag nu dat allemaal alsnog wordt toegelicht. Maar goed, laten we ook nog even naar de partij zelf luisteren:

Spies: "Het CDA heeft de verkiezingen van zichzelf verloren".

DOEI: Hele partijbestuur CDA stapt op, Hoekstra wordt uit de wind gehouden.

Spies: "Er zijn omgangsvormen binnen het CDA geweest die niet bij het CDA horen"

RAPPORT: Integraal hierrr (pdf).

Spies: "Het lerend vermogen in onze club is veel te klein"

Spies: "De verwachtingen over ons rapport zijn heel hoog na het openbaar worden van het breed gedeelde document van Pieter Omtzigt, maar we kunnen niet aan al die verwachtingen voldoen"

Spies: "Het rapport heeft een optimistische titel gekregen, 'Zij aan zij werken werken aan herstel!'." Daarmee weten we dus eigenlijk al genoeg: het is een soort coronapersco waarin de verantwoordelijkheid bij iedereen wordt gelegd, behalve bij degenen die de kop van de slang vormen.

Spies: "Iedereen zou sorry moeten zeggen. Pieter Omtzigt zou ook sorry moeten zeggen."

Oplossing: Gewoon geen lijsttrekkersverkiezingen meer houden. Want dat gaat mis.

Van Rij: Over de 'teringhond'-appjes en andere interne smerigheden over Omtzigt: "Er zijn maatregelen genomen op het arbeidsrechtelijke vlak". Niemand in de zaal vraagt wat dat precies betekent.

Oh toch: Iemand vraagt toch nog door. Er is "arbeidsrechtelijk berispt" en "volgende keer is het einde verhaal". Niemand is dus werkelijk gestraft voor het intern uitschelden van Pieter Omtzigt. Nou, noem ons maar speculatief maar dan zal het actief dwarsbomen van een volksvertegenwoordiger door de partijleiding ook wel onbestraft blijven, gokken we.