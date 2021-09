Heb deze week weinig tijd gehad maar toch een en ander meegekregen.

Zelf wel ervaring met verlies. Soms plotseling, soms langdurig en pijnlijk. Dikwijls ontluisterend. Geen ervaring met de situatie van Mickey. Een zorgvuldig zelfgekozen einde.

Kan mij indenken dat dit de aanloop, en ook de verwerking van het afscheid sterk beïnvloedt. Het is geen einde in een doodsworsteling of een ontluisterende aftakeling. En ik kan u verzekeren dat beiden geen prettige ervaring zijn.

Toch zal Mickey uiteraard het verlies ervaren. Natuurlijk. Maar mss in mooiere beelden die ook beklijven. Een pijnlijke doodsstrijd of een ontluisterende aftakeling geeft ook onuitwisbare beelden.

Voor Mickey, gecondoleerd en veel sterkte met het geven van een plekje in jouw leven van een ma die vanop een wolk jouw zal volgen. Waarschijnlijk met een gevoel van vertedering.

Liedje wat voor mij symbool staat voor een vriend.

Zal 19 geweest zijn, hij 23.

Vrijdagavond tot (heel) laat in de kroeg. Zaterdagmorgen aan het werk.

Zal nooit vergeten dat mn vader langskwam en tegen mij zei, stop je kraantje eens en stap uit. Er is wat gebeurt. Hij was met trekkertje onderweg en door een truck geschept. Woensdag een begrafenis.

Voor Mickey,

Pink Floyd. On the turning away.

youtu.be/ojf18wT_Xtk