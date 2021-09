I‘Moreel laakbaar’ Net als het vermoorden van ongeboren baby'tjes, het leven in de kiem smoren, abortus.

Of is het baas in eigen buik? En in het verlengde daarvan baas over eigen lichaam?

Je hebt niet het recht om niet ziek te worden. Bovendien is het nogal een boude stellingname, dat je de volksgezondheid in gevaar zou brengen.

Dan zou je dus ook iemand aansprakelijk kunnen stellen voor ziekteverzuim omdat die jou heeft geïnfecteerd met een verkoudheid.

Zoals ik het lees zit de angst er goed in bij sommigen oudere academici. Oud en ongezond en dat afwentelen op anderen. Het is de Ander die het absolute gevaar is.

Ziekelijk