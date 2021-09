Sigrid Kaag had nog zo'n vriendelijk verzoek gedaan. Dat "de Taliban een inclusieve regering vormen omdat dat belangrijk is voor de stabiliteit van het land. Ook moeten meisjes naar school kunnen gaan, vrouwen werken en moeten rechten van minderheden worden beschermd." Dus die Taliban hebben een paar keer nagedacht over die inclusieve regering. Toen kwam de raad bijeen om te overleggen over de uitspraken van Sigrid Kaag. Hebben ze de Koran nog even goed doorgebladerd. Vervolgens hebben ze nog een paar keer heen en weer gebeld. En nóg een keer heel goed nagedacht, want ja, het is wel Sigrid Kaag. En toen zaten er zomaar alleen maar mannen in de regering.

U dacht misschien, net als Sigrid Kaag, dat die geile bonken met die ravissante houtskooleyeliner (gozer linksvoor op de foto lijkt wel ietsje teveel op Ismail Ilgun) het gezellig zouden maken in Afghanistan. Welnu, het gaat vrij ongezellig worden in Afghanistan. De podiumplekken zijn naar goed islamitisch gebruik vergeven. Op plek 1, de hoogste trede van het podium, staan de mannen! Applaus voor de mannen! *Applaus klinkt* Op plek 2 staan de dieren! Applaus voor de dieren! *Applaus klinkt* En op de derde en laatste plaats de vrouwen! Boehhh! *Geluid van zweepslagen*. Dappere en protesterende vrouwen weten weer waar ze staan in de Orde van de Pik, namelijk vrij onderaan. De demonstraties van Unmute Us afd. Afghanistan zijn reeds verboden en wat ook verboden is, is sporten voor vrouwen. Zo houdt het nationale cricketteam op te bestaan. "'I don’t think women will be allowed to play cricket because it is not necessary that women should play cricket', Wasiq said. 'In cricket, they might face a situation where their face and body will not be covered. Islam does not allow women to be seen like this. It is the media era, and there will be photos and videos, and then people watch it. Islam and the Islamic Emirate [Afghanistan] do not allow women to play cricket or play the kind of sports where they get exposed'." Foto's en video's en die zouden mensen maar zien, echt erg. Superleuk man, een islamitisch emiraat!

Vrouwen demonstreren tégen de Taliban

Vrouwen demonstreren vóór de Taliban