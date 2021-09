Die tweet is dan wel borderline crimineel hetzij aandachttrekkend maar de analogie is zelf dan weer breindood want de FvD is niet tegen bijvoorbeeld vaccinatieprogramma's of medische zorg die net als het wegennet en alle regels het resultaat zijn van vele decennia's zo niet eeuwen ontwikkeling, test, refinement. En dan nog je alles mag blijven doen, blijven deelnemen of je nu wel of niet auto rijdt of je je laat behandelen. Je maakt het hooguit jezelf lastig, je moet verder niets maar je bent ook niet uitgesloten. Is dat principe zo moeilijk te zien? Een mate van gezondheid of theoretische lagere kans op besmettelijkheid als voorwaarde voor volwaardige deelneming is echt een ongekende zaak om via de overheid te regelen.