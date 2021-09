"Jij denkt dat je alles maar kan zeggen !"

"Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting !"

"Twitter/Facebook/whatever is het afvoerputje / riool van het Internet."

Voorbeelden van typisch Nederlandse "argumenten" waarmee deugvolk en volgevreten biefstuksocialisten als Sander Schimmelpenninck en Maarten Van Rossem komen aankakken wanneer ze "onfatsoenlijke" meningen de kop in willen drukken en smoren. Diep in ieder socialistje schuilt immers een dictator die SCHREEUWT om eruit te mogen. Vervelend he ? Al die mensen met andere meningen dan de jouwe, die zomaar kunnen zeggen wat ze willen. "Het moet verboden worden !" Ook zo'n typisch Hollandse kreet. Dit is dus echt een subtiel, maar wezenlijk cultureel verschil met de USA. Niet één van mijn Amerikaanse vrienden of familie is van mening dat er grenzen aan meningsuiting zouden moeten zijn. Sterker nog ik heb Joodse vrienden in de VS die revisionisme / holocaust ontkenning weliswaar afkeuren, maar vinden dat dat toch moet kunnen wegens VvMU. Ik had daar aanvankelijk flink moeite mee, maar ben het daar inmiddels mee eens. Andersom ken ik in Nederland niemand die het First Amendment (je mag zeggen wat je wil) een goed concept vindt. Wat is dat toch ? Waar komt dat vandaan ? En fuck Sander Schimmelpenninck. Die gnoom kan een half uurtje met zijn rappe tongetje mijn bruine balloonknoop beroeren. Somebody give that two pint bitch a kitchen ladder first.