Rules for thee. Nou, schaar ons onder BOOS. Want vliegen = moord en dat hebben we geleerd van de zondvloedpriester zelf. Onderdeel van Timmermans' Green New Deal is dat vliegen belast wordt als hate crime. "Ticketprijzen zullen stijgen omdat luchtvaartmaatschappijen worden gedwongen duurzame brandstoffen te gaan gebruiken. En de luchtvaart wordt niet meer vrijgesteld van het emissiehandelssysteem. Dus ook luchtvaartmaatschappijen zullen geld moeten uittrekken om hun uitstoot te compenseren." Desondanks vliegen "ruim honderd" Europarlementariërs van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten-fractie eind deze maand naar Malta voor een aantal "heidagen". Uiteraard steunden al die EP'ers Timmerfrans' kruisvaart tegen de luchtvaart en willen ze hun CO2-vrije Europa in 2050 het liefst al in 2030. En soms heb je even een goede heidag in een land zonder heide nodig om zulks voor elkaar te krijgen. Het is onduidelijk hoeveel EP'ers er precies de koffers pakken, maar de zes PvdA-EP'ers zijn in ieder wel van de partij. "De S&D-fractie vindt het ondanks meerdere verzoeken niet nodig om commentaar te geven op kritische vragen."

Extra wrang wel dat er gekozen is voor Malta als bestemming, die rogue state waar Timmermans zelf de plaatselijke politie maffiafamilies in het zadel houdt. Het 'zakenleven' is daar nog inniger vervlochten met de politiek dat Unilever met de VVD, en de overheid is daar impliciet verantwoordelijk voor de MOORD OP EEN JOURNALISTE. "The inquiry concluded that a culture of impunity was created from the highest echelons of power within Castille. It singled out former prime minister Joseph Muscat for enabling this culture of impunity and found his entire cabinet collectively responsible for their inaction in the lead up to the assassination." En Muscats bewind - onderstaand bezingt hij Timmermans - komt Frans dus even per vliegtuig extra legitimeren met wat heidagen.

