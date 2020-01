Weekend. Croissantje, stapel kranten. Interessant interview met Omtzigt teruglezen, over de malafide maffiosi die zich in Malta politici mogen noemen. Omtzigt schreef namens de Raad van Europa een lijvig rapport over corruptie en moord, wat binnenkort leidt tot het aftreden van de Maltese "sociaaldemocratische" premier Joseph Muscat, en tot een parlementaire enquête op Malta. Muscat werd afgelopen week uitgeroepen tot Person of the Year in Organized Crime and Corruption, vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, die door een autobom om het leven kwam omdat ze te dicht bij de corruptie in de overheidstop kwam met haar onderzoeken. Inmiddels rafelt het hele verhaal uit elkaar voor Muscat en zijn directe medewerkers en compagnons. Zie onder andere hier, daar, of hierrr, voor de liefhebbers van intriges & political spy shit.

Wat heeft Timmerfrans hier mee te maken? Nou. Die stond tijdens zijn (mislukte) voorzitterscampagne voor de EU-commissie uitgebreid te knuffelen met zijn broeder van een zusterpartij, en het aartscorrupte Malta te prijzen als een parel in de kroon van de EU. (Dit terwijl Omtzigt letterlijk niet zonder persoonsbeveiliging over het eiland kan lopen.) Nou snappen we campagne-opportunisme ook nog wel, maar het is nog erger: Malta verkoopt "gouden EU-paspoorten" aan rijke Russen, Paki's en Iraniërs, die hier vervolgens hun (criminele) geld kunnen witwassen via Europese banken. De EU van Timmerfrans wilde daar Bulgarije, Cyprus en - jawel - Malta juist voor aanpakken. Maar dat paste niet in Timmerfrans' juichverhaal tijdens zijn bezoek aan Malta (dat hij van zijn eigen sociale kanalen weggejorist heeft...). Dan knuffelt hij liever de corrupste politicus van Europa, als ware het zijn beste vriend.

En zo leidt een vermoorde journaliste in één lange directe lijn naar het akelige opportunisme van het gebraden haantje Hans Brusselmans. Maar vertel ons nog eens wat voor fijne, progressieve man het is?