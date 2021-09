Hallo GeenStijl. Gaan jullie dit weekend topics maken van alle vrije trainingen en de kwali en de race!? Ja luister neven. Dit evenement is ruim een jaar uitgesteld. Het weekend begint over een paar uur. En alles wat ruikt naar plezier en vertier is al anderhalf jaar uit ons leven gejorist. We zagen derhalve ieder dronebeeld. Verkenden elke bocht en ontdekten iedere invalshoek. Bekeken zelfs vol misplaatste bewondering de strepen verf op een grasveld naast lege campings. We zagen goedverdoeme zelfs Seb Vettel bij de slager. Nu staan er eindelijk auto's op de grid. 1.6 liter turbo hybrides met 1000 pk die iedere Azijnbodehuilie en elk Elsevierstofnest overstemmen. Geen Vollenbroek te bekennen. Geen pad die nog op z'n rugstrepen kan staan. En een Nederlandse semi-Belg met een Monegaskiaans paspoort die een dramknielende Britse BLM'er met garderobe-issues van het wereldkampioenschapspodium zou kunnen stoten. Hel tot de ja dat we topics maken van alle vrije trainingen en de kwali en de race. En elke Nederlander krijgt gratis Olav Mol én zijn tandarts van Ziggo cadeau dit weekend DUS WE DOEN DIT EVEN ALLEMAAL SAMEN, JA!? Kanaal 13 op de meeste televees.

Foto: Racefan doet Lewis Hamilton na, ANP, Remko de Waal.

Prins Bril: Op bobo-feestje na de breek…

FP1: Vanaf 11u30 gaan we zien hoeveel te smal het zanderige kartbaantje van Bernhard werkelijk is!

Iemand een stroopwafel?

Post van een buurtbewoner

We zijn niet van het klikken en die krampachtige coronaregels zullen ons de bout hachelen, maar we zijn het wel aan onze stand verplicht om de (politieke) elite langs de Schoonmoederschaal van Grapperhaus te leggen en sja, dan zie je toch weer: sommige mensen mogen nou eenmaal meer dan andere mensen hè? - Red.

“Geachte redactie, donderdag waren de inwoners welkom op het circuit. Duizenden inwoners waren op de tribune en in een feestbus, geen 1,5 meter want het was gewoon feest en pers niet welkom. Dus een uitgelezen moment voor de commissaris van de Koning Van Dijk om stiekem te komen. Op de laatste foto’s de VIP box van Bernhard met op de achtergrond links CDK Van Dijk (VVD), achter hem met bril wethouder Van Haeften van F1-zaken (D66) en rechts burgemeester Moolenburgh van Zandvoort(CDA), die alles doen op het circuit wat Rutte de Kamer had beloofd dat niet zou gebeuren... Wijntje, netwerken en schijt aan de 1,5 meter want pers was niet welkom dus ze waanden zich veilig. Dit is zooooo fout!” - NAW bij redactie bekend