Bijna GP Zandvoort en dus zoeken we nog een invalshoek voor een topic over de GP Zandvoort. JA! Wat nou als we een topic maken met als invalshoek alle andere invalshoeken? Neem nou Ellen, die bij de GP van 1985 Niki Lauda op diens lekkere gezicht heeft gezoend. Hoe ziet Ellen er nu eigenlijk uit??? Ongelooflijk hoe Ellen er nu uit ziet. En: "Frans Smit maakte de laatste beker voor de Grand Prix van Zandvoort. Hij weet het nog goed: 'Ze moesten groot en duur zijn. Het liefst met goud erin'." Prachtig Frans! Groot en duur, net als ONZE LUL. En: "'Pitspoes klinkt denigrerend maar ik ben blij dat ik het heb meegemaakt'. Oud-pitgirl Shirley Mescher over Ferrari’s, jachten en tragische ongelukken." Of: hoe het asfalt is neergelegd door een bedrijf uit Zwolle. Jongens toch, zo'n geheime mix aan producten, het is verdomme net Coca Cola, vertel ons in godsnaam zo snel mogelijk veel meer anders springen we van de brug. En: coureur Vettel, die gewoon boodschappen doet in het dorp. En: superfan Frank, die vooraan mag zitten, dankzij een Achterhoekse stichting. En: Noordwijk is klaar voor de Grand Prix! "Wethouder Roberto ter Hark voorziet geen problemen. 'De Grand Prix is natuurlijk in Zandvoort en op een zomerse dag kan het hier ook erg druk zijn'." Fijn Roberto! En: zou Assen misschien een TWEEDE Nederlandse Grand Prix kunnen organiseren? En kennen jullie Karel al? Hij zit hele dagen bruine truien te breien in zijn volkstuin én hij is de luis in de pels van Zandvoort. En wie maakte het circuit eigenlijk startklaar voor de Formule 1? FRED VLEESHOUWER NATUURLIJK. Bedankt Fred voor alles wat je hebt gedaan.

PS. Wie bedacht eigenlijk die kombocht? Niek. Uit Oldenzaal!